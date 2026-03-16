ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）は、2026年秋冬ウィメンズコレクションを発表しました。ニコラ・ジェスキエールが今季掲げたテーマは「スーパーネイチャー」。自然界の構造や環境との関係性を起点に、21世紀の衣服のあり方を再考するコレクションです。©LOUIS VUITTON山々、森、平原といった風景の中で、人は環境に適応するために衣服を進化させてきました。風や雨、太陽といった自然の要素に応答するかたちで生まれる衣服の