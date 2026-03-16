パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新製品として、専用アプリで健康管理できる「体組成計」を発売した。価格は3520円。 「体組成計」は、専用アプリに測定記録が転送される体組成計。本体に乗るだけで自動的に電源が入り、体重の測定が開始され、体重や体組成の推移をグラフなどで確認できる。体重や体脂肪率、筋肉量など14項目が測定可能。 また、液晶表示パネルが搭載されており、測定値をその場で確