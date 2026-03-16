パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新製品として、遠隔操作や電力管理ができる「ミニタップ」を発売した。価格は2750円。 ホワイト 「ミニタップ」は、スマートフォンから操作できるスマートプラグ。専用アプリ「GH Smart」を使用し、外出先から電源のオンオフを切り替えられるほか、電力使用量の推移をアプリ上で確認できる。 さまざまなタイマー機能が搭載され、あらかじめ設定し