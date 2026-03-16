県警の滝澤依子本部長が3月30日付で異動することになり、後任に警察大学校特別捜査幹部研修所長の櫻井美香警視監が就任することになりました。 櫻井美香新本部長は、福岡県出身の55歳。東京大学大学院を卒業後、1995年に警察庁に入庁。青森県警の本部長や警察庁長官官房参事官などを歴任し、現在は警察大学校特別捜査幹部研修所長を務めています。 滝澤依子本部長は、3月30日付で関東管区警察局長に異動となります。