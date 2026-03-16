下松市のレジャー施設に侵入し、窃盗をしようとした疑いで米軍岩国基地の海兵隊員の26歳の男が16日、書類送検されました。男はこれまで、東京、福岡、広島でも同様の窃盗事件を起こしたとしてすでに書類送検されています。建造物侵入、窃盗未遂の疑いで書類送検されたのは米軍岩国基地所属の海兵隊員の26歳の男です。警察によりますと、男は去年12月18日夜下松市内のレジャー施設に侵入し、物色するも目的のものが見つ