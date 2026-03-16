判定が下された直後、ペルドモもたまらずに吠えた(C)Getty Images“超”が着くほどのハイレベルな攻防が展開されたゲームは、まさにラストシーンで「疑惑の判定」に揺れた。現地時間3月15日に米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝は、米国代表がドミニカ共和国代表に2-1で勝利。手に汗握る投手戦を制し、3大会連続での決勝進出を決めた。【動画】アメリカの決勝進出を