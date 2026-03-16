俳優の山崎健二さんが亡くなったことが、所属事務所の公式サイトで発表されました。円企画の公式サイトでは、「弊社所属俳優山崎健二儀かねてから病気療養中でございましたが去る令和八年三月九日享年七十四歳逝去致しました」と報告。葬儀は、山崎さんの遺志により、近親者のみで執り行われたということです。円企画によると、山崎さんは1952年・神奈川県出身。多くの舞台に出演したほか、連続テレビ小説『はね駒』や