◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 アメリカ 2-1 ドミニカ共和国(現地時間15日、ローンデポ・パーク)ドミニカ共和国から特大弾を放ちアメリカを勝利に導いた選手らが主将のアーロン・ジャッジ選手の存在について語りました。アメリカ先発のポール・スキーンズ投手が先制ソロホームランを被弾しますが、4回にガナー・ヘンダーソン選手とローマン・アンソニー選手の2つの特大弾でアメリカが逆転。そのまま2-1でアメリカが勝利