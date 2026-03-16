2025年12月に78歳で亡くなった男子ゴルフ・尾崎将司さんの『お別れの会』が16日、都内で行われ、石川遼選手が思いを語りました。『ジャンボ尾崎』の愛称で親しまれた尾崎さん。94年からの5年連続を含む計12度の賞金王、プロ通算113勝(うちツアー94勝)など数々の記録を打ち立てました。報道陣の取材に応じた石川選手は「最後に会ったのが18年か19年。闘病されていることも直前まで知らなかった」と明かし、「元気なイメージしかない