お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が出演するBS日テレの番組『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』が、16日午後10時から放送される。今回は、滋賀県長浜市で先代の父から受け継いだという『鴨そば』に舌つづみを打つ。【写真】脂がうまそう…塚地が出会った『鴨そば』同番組は塚地が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅。行く先々で最高の1杯と心温まるすてきな出会いがあり、こだわりあり、人