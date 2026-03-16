一般社団法人大田観光協会（東京都・大田区）は、今年も「おおたの桜を楽しもう２０２６」を開催すると発表した。１６日から４月１３日まで、区内２６か所の桜スポットと７つのお店を巡り、デジタルスタンプを集めるイベント。スタンプ獲得数に応じて参加賞の進呈や各種賞品が当たる抽選を実施する。◆賞品◆▼スタンプ５個：応募者全員「はねぴょん黒湯入浴剤」▼スタンプ１０個：抽選で３０名様「山口体験美術館チケット