日本プロ野球選手会が１６日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。ＷＢＣでの侍ジャパン準々決勝敗退を受けてのＳＮＳ上での誹謗中傷（ひぼうちゅうしょう）について警告を発した。この日、「ＷＢＣの結果を受け、侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認しています」と投稿。「これまでも日本プロ野球選手会では、選手を守る観点から、発信者情報開示や損害賠償請求、刑事告訴等の法的措置を多数行ってきまし