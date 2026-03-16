生まれて間もない赤ちゃんの遺体を損壊し遺棄した罪に問われている女が、初公判で起訴内容を認めました。【映像】現場の様子小原麗被告（22）は、去年、東京・墨田区にある風俗店の待機所で、生後間もない娘の遺体を切断し、冷蔵庫内に遺棄した罪に問われています。きょう午前10時から東京地裁で開かれた初公判で、小原被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で「赤ちゃんをこのままにすると