１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催されたボクシングのＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、元５階級制覇王者のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を撃破した“神の左の継承者”増田陸（２８）＝帝拳＝が１６日、東京都新宿区の所属ジムで一夜明け会見に臨んだ。試合直後、ドネアから「世代交代」「勝ち続けてくれ」という言葉を授かったと明かし、「約束したので、その言葉を背負ってこれから頑張っていきたい」と、レジェンド