演歌歌手梅谷心愛（18）が16日、都内の結婚式場で、18日発売の新曲「星空のルビー」発表会を行った。この日、同曲のミュージックビデオを公開。発表会では「観覧車のシーンが…」とすると、「まだ見てない方は見ていただきたいのですが、何回もやり直しちゃった」と告白。その後、取材陣には「好きな人と口づけを交わすんじゃないかみたいなにおわせているシーンなんです」と明かした。恋愛経験ゼロという梅谷。「監督さんが、『だ