演歌歌手梅谷心愛（18）が16日、都内の結婚式場で、18日発売の新曲「星空のルビー」発表会を行った。7月16日に東京・浅草公会堂で、2度目の単独コンサート「梅谷心愛3周年記念コンサート〜青春〜」を行う。「一昨年ぶりのセカンドコンサートになります」とテンション高めに語った。「ファンの方も『いつセカンドコンサートやるの？』と言ってくださったり、私も早くやりたいと思っていました」とすると、「それがようやくかないま