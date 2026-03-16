第一三共ヘルスケアは、口内炎ブランド「トラフル」から、口内炎や肌あれに対応する内服薬「トラフルBBチャージc」を4月15日にリニューアル発売する。「トラフルBBチャージc」本製品は1日1回の服用で口内炎や疲労時のビタミンB2・B6補給に役立つビタミン剤で、今回のリニューアルでは皮膚や粘膜の健康維持に関わるニコチン酸アミドとビオチンを増量し、より口内炎ケアに配慮した処方に見直したという。同社の調査では、口内炎の対