昨年１２月２３日に亡くなった男子ゴルフのレジェンドで「ジャンボ」こと尾崎将司さん（享年７８）の「お別れの会」が１６日、東京・帝国ホテルで開催された。喪主を務めた長男の智春さん（５４）が父の最期を語った。この日は「ＡＯＮ」として往年のライバルだった青木功、中嶋常幸や、プロ野球の王貞治氏、歌手の松山千春など親交の深かった著名人を含む、関係者１０００人が参列。智春さんは「あれだけの著名人の方々にお越