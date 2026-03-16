ガーミンジャパンは3月16日、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』とGarminのコラボウォッチフェイス2種を、3月13日からConnect IQストアにて無料で提供開始したと発表した。対応機種は「fēnix」「Forerunner」「Venu」「vívoactive」シリーズなど一部の対応ウォッチ。Garmin×Pokémon Sleepコラボウォッチフェイス提供されるウォッチフェイスは2種類。「Pokémon Sleep：カビゴンとな