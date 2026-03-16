女優のイ・ヨンエ（55）が、22年ぶりにドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』（03）のロケ地を訪れた。イ・ヨンエは3月16日にインスタグラムを更新。【写真】イ・ヨンエ（55）（32）のツーショット「チャングム〜！！！一体いつぶりかしら。懐かしくて涙が出て、胸がいっぱいだわ」という言葉とともに、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、イ・ヨンエが自身の主演作『宮廷女官チャングムの誓い』のロケ地である済州島（チェ