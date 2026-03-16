BTSのJIMINが練習室での自撮り写真を公開した。全盛期を彷彿とさせるビジュアルでカムバックへの期待感を一気に高めている。【写真】JIMIN、カムバック控え“全盛期ビジュアル”JIMINは3月15日、ファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じて自身の写真を投稿した。公開された写真には、金髪にブリーチした新しいヘアスタイルで練習室に腰掛けるJIMINの姿が写っている。除隊後もたゆまぬトレーニングと準備を重ねてきたJ