まさかの大番狂わせに、韓国メディアも驚きを隠せなかった。まさに“マイアミの惨劇”だ。【WBC】「わざと三振した！」韓国選手、コメント1万件超で炎上優勝候補だった前回王者・日本がベネズエラに衝撃的な逆転負けを喫し、準々決勝で姿を消した。日本は3月15日（日本時間）、マイアミのローンデポ・パークで行われた2026 WBC準々決勝で、ベネズエラに5-8で屈した。1次ラウンド・グループCで韓国、台湾、オーストラリア、チェコを