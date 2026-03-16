SHINeeのオンユが、ステージの上でそのポテンシャルを爆発させた。オンユは去る3月9日、5thミニアルバム『TOUGH LOVE』をリリースした。【写真】オンユ、“変幻自在のビジュアル”に視線釘付けMnetの『M COUNTDOWN』を皮切りに、KBS 2TV『ミュージックバンク』、MBC『ショー！K-POPの中心』、SBS『人気歌謡』といった音楽番組に出演し、タイトル曲『TOUGH LOVE』のカムバックステージを披露した。オンユはどのステージにおいても、