人気ヘアケアブランド「スティーブンノル」のインバスシリーズが、2026年3月16日（月）にリニューアル発売されました。髪悩みに合わせて選べる4つのラインを展開し、自宅でもサロン級の仕上がりを目指せる新ヘアケアとして登場。さらに今回、アーティスト・俳優として活躍する赤西仁さんを初起用したWeb CMも公開され、話題に。翌朝の髪の仕上がりを左右する、新しいヘアケア習慣に注目です♡ 赤西