音楽プロデューサー・つんく♂が、今年も母校・近畿大学（大阪府東大阪市）の入学式を総合プロデュースする。入学式ウエルカムパフォーマンスユニット「KINDAI WELCOMES」が、入学式当日にパフォーマンスを披露する。【写真】「すごいお二人」つんく♂＆木村ミサの“レア”な2ショットつんく♂は、近畿大学の入学式を例年プロデュース。2023年度からは、入学式ウエルカムパフォーマンスユニット「KINDAI WELCOMES」によるパフ