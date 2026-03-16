米アカデミー賞授賞式で壇上に立つパベル・タランキンさん（中央左）＝15日、ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】15日の米アカデミー賞授賞式で、ロシアがウクライナ侵攻を正当化するため導入した学校教育を記録した「名もなき反逆者ロシア愛国教育の現場で」が長編ドキュメンタリー賞を獲得し、製作者が受賞演説で反戦を呼びかけた。短編ドキュメンタリー賞には、米国の学校での銃乱射事件を題材にした作品が輝き