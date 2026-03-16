茂木外務大臣が、アメリカのルビオ国務長官と電話会談をおこなう方向で調整していることが分かりました。政府関係者によりますと、今夜にも行われる予定だということです。トランプ大統領が中東・ホルムズ海峡の安全な石油輸送のために日本などからの艦船派遣に期待を表明したことをめぐり、外務省幹部は「まずはアメリカが何をしたいのかよく聞く必要がある」としていて、電話会談ではトランプ大統領の具体的な要求について確認す