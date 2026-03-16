埼玉県飯能市の住宅で２０２２年１２月、夫婦と長女の３人を殺害したとして、殺人罪などに問われた斎藤淳被告（４３）の裁判員裁判で、さいたま地裁の井下田英樹裁判長は１６日、無期懲役（求刑・死刑）の判決を言い渡した。起訴状によると、斎藤被告は２２年１２月２５日朝、飯能市の住宅で、住人で米国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん（当時６９歳）と妻の森田泉さん（当時６８歳）、長女の森田・ソフィアナ