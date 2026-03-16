◇大相撲春場所9日目（2026年3月16日エディオンアリーナ大阪）東三段目25枚目の道轟（29＝放駒部屋）が同22枚目の淡の海（27＝鳴戸部屋）に押し倒しで敗れた。肺炎のため3月15日に死去した元大関・若嶋津の日高六男さんの松ケ根部屋時代からの弟子。「ちょっと力みすぎた。正直、整理しきれていない部分が多い。考えすぎてしまった」。立ち合いから左を差され、最後は押し倒された。訃報を知ったのは当日の午後0時頃。師