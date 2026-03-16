「なんか強そうな木の実を拾ったから塗装してみた」【写真】強そうな「武器」が誕生しました！こんなポストをされたのは「たぬ」（@thumb_tani）さん。道端で拾ったトゲトゲとした木の実を塗装し、まるでゲームやアニメに登場しそうな“武器”のような見た目に仕上げた今回の投稿。1枚目の写真では素朴な木の実だったものが、2枚目では金属質な質感に変わり、チェーンまで付いた強そうなオブジェへと変貌しています。「モミジバ