「眩しい犬」【写真】「まぶしいッ！」前足で目をおさえる柴犬さんこんなひと言とともに「X」に投稿されたのは、フローリングに横たわる黒い柴犬の写真。窓越しにさし込む光が眩しいのでしょうか、それともウトウトしているのでしょうか、両方の前足で目をおおうしぐさが可愛らしいですね。「日陰行ったら眩しくないけど、暖かい日向に居たいんだろうね」「マブシーヌ」「かわいい。おててかわいい」黒柴さんへ呼びかけの声が届い