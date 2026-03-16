年に一度の“映画の祭典”、アカデミー賞の授賞式が3月15日（現地時間）に開催された。『ワン・バトル・アフター・アナザー』が作品賞、監督賞など最多6冠を受賞したが、本連載「興収で読む北米映画トレンド」として興味深いのは、ジェシー・バックリーが主演女優賞に輝いた『ハムネット』だ。 参考：【受賞結果一覧】第98回アカデミー賞、『ワン・バトル・アフター・アナザー