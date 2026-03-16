WBC準々決勝でベネズエラに敗戦野球日本代表「侍ジャパン」は16日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝ラウンドが行われた米フロリダ州マイアミから成田空港に帰国した。14日（日本時間15日）の準々決勝ベネズエラ戦に5-8で敗れ、連覇を逃した侍ナイン。約14時間のフライトを終え、到着ロビーに姿を見せた。空港にはファンが約400人、報道陣が100人ほど詰めかけた。午後3時半ごろ、首脳陣や選手が次々と到着ゲー