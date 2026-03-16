韓国サッカー協会は３月16日、欧州遠征に臨む韓国代表メンバーを発表した。韓国代表は現地３月28日にイングランドでコートジボワール代表、同３月31日にオーストリアでオーストリア代表と国際親善試合を戦う。招集メンバーには主力のFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、DFキム・ミンジェ（バイエルン）、MFイ・ガンイン（パリSG）ほか、JリーグからGKキム・スンギュ（FC東京）、DFキム・ジュソン（広島）、キム・テヒョン