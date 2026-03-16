3月16日午後、静岡市清水区のアパートで火事がありました。けが人や逃げ遅れた人はいませんでした。 【写真を見る】【動画あり】「アパートから火と煙が見える」2階建てのアパートで火事 けが人・逃げ遅れなし＝静岡市清水区 16日午後1時過ぎ、静岡市清水区蒲原新栄で「アパートから火と煙が見える。警報機が鳴っている」などと近くに住む人から119番通報がありました。 消防によりますと、火事があっ