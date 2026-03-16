元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。過去の大失態について語った。動画は「後藤真希に100の質問したら…」企画。スタッフが投げかける質問に後藤が次々に回答した。「芸歴25年の中で一番ドジった瞬間は？」の質問には「練習をそんなにしないで、お客さんがいる公開の収録に挑んだら大失敗した」と回答。「撮り直しになった」と苦笑いした。当時の状況について「確か、その