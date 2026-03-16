沖縄県名護市の辺野古沖で船2隻が転覆し、乗っていた21人が海に投げ出され、うち男女2人が死亡しました。【映像】現場付近の様子第11管区海上保安本部などによりますと、午前10時10分ごろ、名護市辺野古沖で「船が転覆した」と通報がありました。転覆した2隻には当時、21人が乗っていましたが、全員が海に投げ出されたということです。全員海から引き上げられ、うち17歳の女子高校生と70代の男性船長が心肺停止の状態で病