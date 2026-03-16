小峰書店が15日、公式サイトを更新。絵本作家の竹下文子さんが、10日にがんのため亡くなったと伝えた。69歳だった。【画像】絵本作家・竹下文子さんが遺した数々の名作サイトでは「作家・絵本作家の竹下文子さんが、3月10日にがんのため69歳でご逝去されました。竹下さんは福岡県生まれで静岡県在住。夫は絵本作家の鈴木まもるさん、葬儀は近親者のみで家族葬にて執り行われました」と報告。「これからも、竹下さんの作品に込