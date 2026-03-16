東京・墨田区の都営アパートで水道メーターを盗んだとして、60代の男2人が逮捕されました。【映像】防犯カメラが捉えた犯行の様子無職の鈴木力容疑者（60）と菊地宣昭容疑者（61）は、去年、墨田区にある都営アパートの玄関の横に設置された水道メーター1つ・時価4400円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、2人は水道メーターを袋に詰め込んで自転車で逃走し、鈴木容疑者が買取店で換金していたというこ