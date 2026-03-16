埼玉県飯能市で、アメリカ国籍の男性ら家族3人を殺害した罪などに問われた男に、さいたま地裁は無期懲役の判決を言い渡しました。【映像】護送される斎藤被告（実際の様子）斎藤淳被告（43）は2022年12月、近くに住むウィリアム・ビショップさんと妻の森田泉さん、娘の森田・ソフィアナ・恵さんの3人をおので殺害した罪などに問われています。午後3時から始まった裁判員裁判でさいたま地裁は斎藤被告に無期懲役の判決を言い