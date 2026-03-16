WBAミニマム級王座初防衛から一夜明け、ポーズをとる松本流星＝16日、東京都新宿区の帝拳ジム世界ボクシング協会（WBA）ミニマム級王座を初防衛した松本流星と、世界ボクシング評議会（WBC）ライトフライ級王座を奪取した岩田翔吉が勝利から一夜明けた16日、ともに所属する東京都内の帝拳ジムで記者会見し、松本は「絶対に負けない気持ちだった。いい経験になった」と喜びをかみしめた。松本は高田勇仁との昨年9月以来の再戦で