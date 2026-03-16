東京証券取引所16日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。米国、イスラエルとイランとの軍事衝突が長期化するとの懸念から、景気減速を不安視する売り注文が先行した。終値は前週末比68円46銭安の5万3751円15銭。東証株価指数（TOPIX）は18.30ポイント安の3610.73。出来高は約22億616万株だった。