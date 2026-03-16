週明け１６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比６８円４６銭（０・１３％）安の５万３７５１円１５銭だった。３営業日連続で下落した。中東情勢の悪化懸念を受け、原油先物価格が一時、節目の１バレル＝１００ドルを超えた。東京市場では、原油高騰の長期化に伴う物価高や景気後退が意識されて売り注文が優勢となり、日経平均の下げ幅は一時、７００円を超えた。一方、食料品などの内需関連銘柄