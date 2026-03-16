WBA世界ミニマム級王者・松本流星（27＝帝拳）が、同王座の初防衛から一夜明けた3月16日、都内の所属ジムで会見した。15日に横浜BUNTAIで行われた同級4位・高田勇仁（27＝ライオンズ）とのダイレクトリマッチは、ジャッジ3者ともにフルマークの判定勝利。「12ラウンドを初めて経験できた。高田選手の気持ちの強さもあって、いい試合ができたと思う」と話した。次戦について陣営は、防衛戦を行う予定はないという。正規王者・