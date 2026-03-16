「ＴＲＦ」のＤＪＫＯＯが１６日、東京都立葛飾野高等学校で「ａｖｅｘｃｌａｓｓＤＪＫＯＯによる特別授業」を行い、同校に在籍する高校１、２年生６４０人に熱い授業を行った。昨年８月に行われた「全国高等学校ダンス部選手権」で世の中に元気を与えたチームに贈られる「ＤＪＫＯＯ賞」を受賞した同校に訪問。これまでの自身の経験を交えながら、才能や夢を信じる力について熱弁した。ＤＪ４５周年を迎えたが、