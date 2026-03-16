５連勝で明治安田Ｊ１百年構想リーグ・イーストの首位を快走する鹿島は、東京・ＭＵＦＧ国立で１８日に行われる第７節で町田と対戦する。チームは１６日、茨城・鹿嶋市内で調整を行った。＊＊＊勝ち点１６で首位に立つ鹿島に対し、町田は同１２の２位。鹿島にとって、結果次第では独走態勢も見えてくる一戦となる一方、敗れればその差は１に縮まる。町田とは過去の公式戦で７度対戦し、鹿島の３勝４敗。メルカリスタ