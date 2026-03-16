◇大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）１５日に肺炎で亡くなった元大関・若嶋津の日高六男さんの愛弟子である十両・島津海（放駒）が取組後、涙で悲しみに暮れた。「思い出すことが多すぎる。気持ちの整理が出来ていない」と言葉を詰まらせた。同じ鹿児島出身でしこ名をもらった。「温かく愛のある人だった。『引いて勝つなら前に出て負けろ』と言われていた。定年後も師匠の存在が一番の原動力だった」という