声優の伊達さゆりが１５日、デビューミニアルバム「Ｐａｒｔｙ！Ｐａｒｔｙ！！Ｐａｒｔｙ！！！」（２５日発売）を記念したツアー企画を開催。大の鉄道好きという伊達の願いをかなえ、ファンとともに東京・上野駅から故郷の宮城・仙台駅まで、電車で約６時間２０分の旅路を楽しんだ。メディアミックスプロジェクト「ラブライブ！スーパースター！！」に登場するスクールアイドルユニット「Ｌｉｅｌｌａ！」のメンバーとしても