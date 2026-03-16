NTTドコモビジネス、NTTドコモ、Specteeの3社は3月16日、総務省が実施する「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業」の一環として、情報の真正性を可視化する国際的な技術標準規格であるC2PA（Coalition for Content Provenance and Authenticity）技術を活用した偽・誤情報対策に関する実証実験を実施したことを発表した。今回の実証により、コンテンツの真正性を可視化することで、報道・防災分野における