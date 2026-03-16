大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）に向かうダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝との初コンビで臨むことが１６日に決まった。同馬を管理する安田調教師がＸで鞍上を発表したことを受けて、坂井騎手は自身のＸで「ベリーベリーよろしくお願いします」と馬の絵付きでコメントした。同馬とコンビを組んできた戸崎圭太騎手＝美浦・田島